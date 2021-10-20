過去兩年新冠肺炎疫情在全球爆發，對社會與經濟產生嚴重衝擊，美國政府決定施行低利率的寬鬆貨幣政策度過難關，不過現在卻面臨嚴重「負作用」，美國總統拜登日前才簽署法案將舉債上限提高到28.9兆美元，成功緩解10月初的倒債危機，但有專家警告，財政部12月還是會面臨同樣的慘況，今年底有可能無法償還債務。

美媒報導，9月底財政部曾警告，若不提高舉債上限，估計美國將在10月18日左右用盡所有付款能力，隨後在拜登簽署兩黨折衷法案後，危機獲得解除。不過，舉債上限雖提高至4800億美元，但這個額度預料將在12月3日用完。

投資銀行Jefferies旗下經濟學家Thomas Simons與Aneta Markowska近期發布的報告就對此事提出警告，「目前我們沒辦法確定一個日期，但我們懷疑債務上限延長的時間會落在12月24至31日左右，鑒於我們的預測，財政部熬過年底的可能性很小。」

此外，經濟學家們補充說道，「預測中間有很多不確定性，但我們預計花光的時間會是在聖誕節到新年之間的某個時間點。」財政部獲得的4800億美元增資計畫中，有將近3000億美元是用在特別措施上。

對於外界的擔憂，財政部長Janet Yellen周一向國會表示，「財政部預計能夠在12月3日前為聯邦政府提供運作的資金，國會必須讓行動暫停或提高舉債上限，這將提供更長期且穩定的環境。」

(時報資訊)