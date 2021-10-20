【時報-盤中焦點股】1.東鹼(1708)：純鹼價格走揚，營運添柴火，開盤跳漲4%後遭獲利了結，漲幅收斂至2%附近。

2.宏達電(2498)：VR硬體新品Vive Flow銷售看佳，吸引外資及自營商連3買相挺，今急拉勁揚5%，衝上波段高。

3.合晶(6182)：矽晶圓續喊漲，法人看好營運可望再旺三年，晨盤在獲買盤敲進下走揚3%。

4.佳凌(4976)：電動車商機現，Q4營運可望起飛，早盤急拉勁揚4%，站上65元。

5.文曄(3036)：估迎最旺Q4，早盤續上揚漲近2%。

6.慧洋-KY(2637)：BDI指數跌逾三周低點，仍有外資護體，股價上漲近3%。

7.陽明(2609)：外資再度回頭搶進，晨盤力漲逾3%，拚穩5日線。

8.新唐(4919)：MCU仍有戲，加上外資連4日買超，早盤續漲逾3%，穩居月線上。

9.偉詮電(2436)：車用題材威武，股價走揚逾3%。

10.中鋼(2002)：9月獲利超亮眼，晨盤上攻漲逾2%。

11.貿聯-KY(3665)：電動車正夯，車用需求反應股價，外資調節、投信進場，漲幅接近2%站穩高檔區。

12.環科(2413)：整理格局結束，早盤量能激增股價急拉漲停。

13.信邦(3023)：前9月營收表現亮眼，法人預估今年EPS為10.12元，230元形成短撐，今早強拉約半根漲停板。

14.南僑(1702)：大陸區消費力強、台灣解封推升餐飲需求，技術面轉暖，今早再創波段高點，來到52.4元。

15.麗清(3346)：接單滿至明年底，出貨動能強，量能漸增突破泥沼，開盤後攻高逾3%，創近2個月高點。

16.富邦媒(8454)：期待雙11大豐收，資金進場卡位，早盤走揚3%，短均、季線全面拿下。

17.宏泰(1612)：出售南崁不動產，估處分利益約21億元，盤初放量漲4.8%、躍上周線、年線。

18.麗臺(2465)：美國比特幣期貨ETF上市迎蜜月，概念股同歡，早盤觸及70元。

19.雷虎(8033)：9月EPS賺贏H1，今年有望創高，早盤漲近4%、收復周線。

20.立萬利(3054)：今早匯聚多頭人氣，晨盤急拉、直奔漲停。

21.元創精密(3685)：電動車概念受矚，早盤拉出第2根漲停，創波段新高。

(時報資訊)

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