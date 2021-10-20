【時報-台北電】數據顯示，雖然全球主要生產國中國，鋁產量連續5個月下降，但下游產業因高昂的價格導致需求消費端疲弱，總體還是抵消供給吃緊帶來的影響，加上全球能源危機有所緩減趨勢，致倫敦(LME)鋁價下跌。
終場周二(10/19)倫敦(LME)期鋁下跌1.75%，較前一日下跌55.5美元，報每公噸3,112美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）
(時報資訊)
【時報-台北電】數據顯示，雖然全球主要生產國中國，鋁產量連續5個月下降，但下游產業因高昂的價格導致需求消費端疲弱，總體還是抵消供給吃緊帶來的影響，加上全球能源危機有所緩減趨勢，致倫敦(LME)鋁價下跌。
終場周二(10/19)倫敦(LME)期鋁下跌1.75%，較前一日下跌55.5美元，報每公噸3,112美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）
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