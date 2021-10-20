【時報-台北電】美元回落，激勵紐約期金反彈；隨著美元走弱降低黃金持貨成本，吸引投資人買盤進場，令期金價格結束了連續2個交易日的跌勢。分析師認為，若美元持續走軟，黃金將有望挑戰1800美元關卡。

　然而美國10年期公債殖利率，已觸及6月初以來新高，市場仍關切美國聯準會(Fed)可能提出的貨幣緊縮政策，故限制終場漲幅，其中紐約期金漲幅0.3%，白銀漲幅2.7%。

　周二(10/19)收盤報價，12月黃金漲4.8美元，報每盎司1770.5美元，12月白銀漲0.62美元，報每盎司23.88美元，1月白金漲9.2美元，報每盎司1047.1美元，12月鈀金漲87.8美元，報每盎司2100.9美元。(編輯整理：王聖為) (商品行情網)

(時報資訊)

#期金 #黃金 #原物料

重要商品行情

（更新：2021/10/20）
紐約近月天然氣
5.088 +0.10
紐約近月黃金
1770.5 +4.80
紐約近月RBOB汽油
2.4755 -0.01
倫敦近月布蘭特
85.08 +0.75
紐約近月輕質原油
82.96 +0.52
BDI綜合指數
4714 -18.00
芝加哥近月黃豆
1228 +6.50
芝加哥近月玉米
530.25 -2.50
日本近月RSS3橡膠
217.00 +8.30
紐約近月棉花
107.83 +0.79
倫敦三個月期鎳
20050.00 +53.00
倫敦三個月期銅
10149.50 -46.50

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