【時報-台北電】周二亞洲天然橡膠期貨全面大漲，其中日本期膠跳漲逾4%，追隨上海期膠勁揚走勢，以及美股因科技股帶動，而反彈上漲，亦提振亞洲股市也止跌回升，抵消中國市場疲弱數據消息，推升天然期膠價格全面大幅收高；大阪OSE交易所指標3期貨漲4.1 %，報每公斤233.1日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨漲2.7%，報每公斤193.6美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲3.9%，收於每噸15255元人民幣。
亞洲橡膠現貨市場也跟漲，泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲1.8%，報每公斤62.40泰銖，馬來西亞橡膠因吉隆坡橡膠市場適逢Maulidur Rasul 慶祝活動休市。(編輯整理：鄧凱綺)(商品行情網)
(時報資訊)
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