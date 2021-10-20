【時報-台北電】周二亞洲天然橡膠期貨全面大漲，其中日本期膠跳漲逾4%，追隨上海期膠勁揚走勢，以及美股因科技股帶動，而反彈上漲，亦提振亞洲股市也止跌回升，抵消中國市場疲弱數據消息，推升天然期膠價格全面大幅收高；大阪OSE交易所指標3期貨漲4.1 %，報每公斤233.1日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨漲2.7%，報每公斤193.6美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲3.9%，收於每噸15255元人民幣。

亞洲橡膠現貨市場也跟漲，泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲1.8%，報每公斤62.40泰銖，馬來西亞橡膠因吉隆坡橡膠市場適逢Maulidur Rasul 慶祝活動休市。(編輯整理：鄧凱綺)(商品行情網)

(時報資訊)

#橡膠 #原物料

重要商品行情

（更新：2021/10/20）
紐約近月天然氣
5.088 +0.10
紐約近月黃金
1770.5 +4.80
紐約近月RBOB汽油
2.4755 -0.01
倫敦近月布蘭特
85.08 +0.75
紐約近月輕質原油
82.96 +0.52
BDI綜合指數
4714 -18.00
芝加哥近月黃豆
1228 +6.50
芝加哥近月玉米
530.25 -2.50
日本近月RSS3橡膠
217.00 +8.30
紐約近月棉花
107.83 +0.79
倫敦三個月期鎳
20050.00 +53.00
倫敦三個月期銅
10149.50 -46.50

延伸閱讀