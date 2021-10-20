【時報記者郭鴻慧台北報導】疫情趨緩，全台鬆口氣，房市不僅購屋客湧現，推案也持續增溫。據591新建案統計2021年第三季六都加新竹縣市新進場建案，除了總銷金額季成長近3成，個案、戶數也同步上揚；此外，隨營建成本攀升，加上持續寬鬆的經濟環境，新案成交價季增8%，中南部更是漲翻天，不僅高雄挾著台積電狂潮，成交價一舉飆漲近3成，台中、台南也相當有感，漲幅達1成多。
據數字科技旗下的591新建案調查統計，2021年第三季新進場建案總銷為4558.9億元，季增近3成，表現亮眼。591新建案分析，房市強勢回歸，主要受兩因素驅動，一是案場人潮回籠，強化業者進場意願，資料顯示，雖然上季受疫情攪局，案場人潮銳減，但本季每周平均來人成長顯著，季成長高達110%；二是中南部受疫情遞延的新案動能持續釋放，如高雄便「一推不可收拾」，總銷金額季增竟高達126%；只是日前央行再度出手打炒房，隨著政策持續發酵，恐替第四季房市增添不少變數。
隨著疫情趨緩，北台灣也延續928檔期氣勢，繳出漂亮成績單，如房價鍍金的台北市，雖因核心地段個案稀缺 加上較少豪宅新案進場，導致價格下修，但在熱錢湧進及富人置產等需求加持下，中大坪數產品買氣仍旺，進而帶動業者搶灘信心。新北市則受惠遞延性買氣湧現，供給回穩，不只總銷破千億，穩居各縣市龍頭，新案更遍地開花，諸如板橋區周邊、三重二重疏洪道右側、淡海新市鎮、土城暫緩等房市熱區，各自均有破百億量能釋放，隨著疫情持續降溫，推案高峰期可望維持到年底。
桃園市，個案數季增1成多，水位明顯回升，但因部分大量體指標案受疫情影響，最遲要到第四季才亮相，故本季由小量體個案撐盤，多分布於桃園、中壢等傳統熱區，包括近年聲名鵲起的中路重劃區，光7、8兩月累積就有百億的推案總銷；新竹縣市則因成為政府打炒房重點，種種因素均使建商態度轉趨低調，故第三季明顯量縮。
台中市推案的個案數季增近5成，高居各縣市最高，總銷金額在北屯、西屯等熱區撐盤；南台灣部分，台南房價一路狂飆，如傳統蛋黃地段東區，在平實重劃區新案拉抬下，目前行情穩居4字頭，形成房價天花板；此外，在善化、新市等外圍區域，受南科效應加乘，大量就業人口也帶來剛性買盤，刺激房價起漲，目前新案價格已直逼3字頭。隨著台積電議題發威，北高雄市況迅速沸騰，591新建案市調指出，目前左營、楠梓及仁武等區，無論新成屋及預售屋均遭到買方「地毯式轟炸」。
(時報資訊)
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