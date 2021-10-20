【時報-台北電】大陸9月70個大中城市商品住宅銷售價格環比總體呈略降態勢，同比漲幅持續回落。

9月一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲5.3%和7.7%，漲幅比上月分別回落0.4和1.4個百分點。

二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲4.1%和3.0%，漲幅比上月分別回落0.3和0.2個百分點。

三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲2.3%和1.4%，漲幅比上月均回落0.5個百分點。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#大陸經濟

主要市場指數

紐約道瓊
35457.31 +198.70(0.56%)
05:05
S&P500
4519.63 +33.17(0.74%)
05:05
Nasdaq
15129.09 +107.28(0.71%)
05:16
費半指數
3381.45 +42.68(1.28%)
05:16
日經225
29284.66 +69.14(0.24%)
13:06
南韓KOSPI
3021.36 -7.68(0.25%)
13:06
香港恆生
26073.99 +286.78(1.11%)
13:11
上證指數
3592.92 -0.23(0.01%)
13:11
深圳成指
14522.48 +22.71(0.16%)
13:11
英國FTSE
7217.53 +13.70(0.19%)
10/19
法國CAC
6669.85 -3.25(0.05%)
00:05
德國DAX
15515.83 +41.36(0.27%)
10/19

延伸閱讀