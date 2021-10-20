【時報-台北電】大陸9月70個大中城市商品住宅銷售價格環比總體呈略降態勢，同比漲幅持續回落。

9月一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲5.3%和7.7%，漲幅比上月分別回落0.4和1.4個百分點。

二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲4.1%和3.0%，漲幅比上月分別回落0.3和0.2個百分點。

三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲2.3%和1.4%，漲幅比上月均回落0.5個百分點。（編輯整理：張嘉倚）

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