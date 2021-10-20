【時報-台北電】外匯評論：

1.USD/JPY

隨著美國聯邦儲備理事會(FED)收緊政策的預期被消化，且市場現在正在提高對其他國家政策將正常化的押注，推升風險貨幣相關的全球短債收益率上漲幅度相對高於美國，引發部分美元的獲利賣壓；此外，世界第二大經濟體中國的工廠活動急劇放緩和貿易瓶頸，在供應和需求方面都對亞洲造成衝擊，並給全球復甦帶來新的風險，使得國際貨幣基金組織(IMF)大幅下調亞洲今年的經濟增長預估至6.5%，並警告稱新一波COVID-19感染、供應鏈中斷和通脹壓力對經濟前景構成下行風險，升高投資人相關日圓避險買盤，推低美元兌日圓下跌至113.87低點。

美國商務部公布9月房屋開工下降1.6%，年率為155.5萬戶，且因原材料及勞動力嚴重短缺，建築許可減少7.7%，年率為158.9萬戶，均遜於市場預期，數據支撐了第三季經濟成長大幅放緩的預期，不過日本缺乏統一的疫苗接種護照制度，加上檢測能力受限，這些正威脅到在年底關鍵時期重新開放經濟的雄心，若重新開放經濟不順利，恐令新任首相岸田文雄將付出高昂代價，支撐美元兌日圓回升至114.39高點。預估今日美元兌日圓支撐於114.00-20，阻力於114.60-80。

2.EUR/US

周二公布澳洲央行(RBA)10月會議記錄顯示，RBA預期本季經濟將重返增長，儘管仍強調不預期在2024年之前升息，但隨著經濟復甦及通膨壓力，投資人對RBA加息的預期增強。與此同時市場對房地產巨頭中國恆大的債務問題蔓延的擔憂有所緩解，對於中國能控制其房地產市場疲態的希望提振了全球股市，支撐澳元等風險貨幣走升；此外，法國央行總裁維勒魯瓦德加洛表示，法國經濟活動應能在今年年底前回到疫情前水平，並預計中國恆大問題不會帶來雷曼兄弟倒閉那樣的影響，支撐歐元兌美元自1.1606低點上漲。

歐洲央行(ECB)管委暨芬蘭央行總裁雷恩指出，歐元區通脹飆升基本上是暫時性的，ECB傾向於不反應過度，另外ECB首席經濟學家連恩表示，市場對未來利率的預期與ECB的指引不符，即在通脹穩定於2%前，不會加息，使得歐元兌美元自1.1669高點下跌。預估今日歐元兌美元支撐於1.1570-90，阻力於1.1630-50。

3.GBP/US

英國央行(BOE)總裁貝利近日指出， BOE將不得不採取行動以應對英國不斷上漲的能源成本，這是貝利迄今為止發出最明確的加息信號，使得投資人預期BOE可能會在11月升息，支撐英鎊兌美元自1.3720低點上漲；不過英國首相約翰遜發言人表示，目前國內感染情況上升到自夏季放寬封鎖限制以來的最高水平，英國政府正在對新冠感染水平不斷上升保持非常密切的關注，打擊英鎊走勢，兌美元回跌自高點1.3833走低。預估今日英鎊兌美元支撐於1.3740-60，阻力於1.3800-20。

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