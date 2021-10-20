【時報-台北電】憂供不應求，周二倫敦原油期貨重返85美元大關；隨著全球能源供應吃緊，加上臨近冬季，市場對中國是否有能力供電，以滿足取暖需求抱持疑慮。分析師則研判短缺狀況，恐怕將延續至2022年大部分的時間。

　此外有消息指出，俄羅斯政府表示除非獲得通過北溪二號(Nordstream 2)天然氣運輸管線的批准，否則將不會積極對歐洲地區輸送天然氣，市場認為天然氣短缺將會加劇原油需求現象，令終場油價收紅，其中倫敦原油期貨重返85美元大關；其中美國原油漲幅0.6%，倫敦原油漲幅0.9%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.52美元，報每桶82.96美元；11月熱燃油漲0.01美元，報每加侖2.56美元；11月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖2.48美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.75美元，報每桶85.08美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)

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