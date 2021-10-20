【時報-台北電】憂供不應求，周二倫敦原油期貨重返85美元大關；隨著全球能源供應吃緊，加上臨近冬季，市場對中國是否有能力供電，以滿足取暖需求抱持疑慮。分析師則研判短缺狀況，恐怕將延續至2022年大部分的時間。
此外有消息指出，俄羅斯政府表示除非獲得通過北溪二號(Nordstream 2)天然氣運輸管線的批准，否則將不會積極對歐洲地區輸送天然氣，市場認為天然氣短缺將會加劇原油需求現象，令終場油價收紅，其中倫敦原油期貨重返85美元大關；其中美國原油漲幅0.6%，倫敦原油漲幅0.9%。
美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.52美元，報每桶82.96美元；11月熱燃油漲0.01美元，報每加侖2.56美元；11月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖2.48美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.75美元，報每桶85.08美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：