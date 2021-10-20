【時報記者張漢綺台北報導】電池廠順達(3211)第3季稅後盈餘為2.37億元，季增3.95%，累計前3季每股盈餘為4.68元，順達積極佈局非IT電池模組領域，電動自行車及儲能產品均已開始出貨，順達預估，今年非IT產品佔比可望達5%到10%，公司目標是2023年產品有機會佔比達15%到20%，早盤股價開低走高。
IC元件等長短料問題干擾電子產業鏈，且NB需求趨緩，順達因非IT產品佈局已見到成果，第3季合併營收52.22億元，季增4.05%，營業淨利為2.2億元，季增5.88%，稅後盈餘為2.37億元，季增3.95%，單季每股盈餘為1.61元；累計前3季合併營收為154.01億元，營業淨利為7.45億元，稅後盈餘為6.9億元，每股盈餘為4.68元。
順達近幾年努力拓展非IT電池模組產品，其中動能電池產品以電動自行車為主，產品偏重在300瓦、500瓦到2K瓦，合作廠商有歐洲、美系及大陸客戶，亦有與終端品牌廠合作，目前電動自行車已有不少新車款出貨中。
在儲能方面，順達伺服器的BBU及UPS，產品從150瓦到3000多瓦，客戶為美系客戶，現已在出貨，技術門檻要求較高的居家型儲能電池系統(包括：防水、BMS等)，公司與歐洲客戶合作開發兩年多，已於今年4月開始出貨，為儲能產品業績添動能。
隨著動能電池及儲能新產品出貨放量，順達預估，今年非IT產品佔比可望達5%到10%，公司目標是2023年產品有機會佔比達15%到20%。
(時報資訊)
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