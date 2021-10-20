嚇不退的投資熱情。9月下旬全球資本市場出現亂流，股市震盪加劇，但據國泰金控20日公布的國民經濟信心調查，10月民眾投資台股意願依舊為正數，已連續第17個月，是2010年3月啟動此調查以來，持續最長期的台股投資正樂觀，10月依舊有26％的受訪者有意將現金或存款轉入股票投資，股票投資意願指數為4.8。
9月最後一周台股跌破1萬7千點、美股亦從3萬5千多點跌到3萬3千多點，單月跌幅在3~5％以上，的確讓不少民眾看跌未來半年的股市行情，據國泰金調查，10月有30.8％受訪者覺得未來半年台股會比現在再上漲，已比9月初調查少10個百分點以上，同時間36.2％受訪者覺得台股未來半年會比現在下跌，比看升者稍多一些，因此台股樂觀指數在10月由正轉負，為-5.4，結束這波長達10個月的正樂觀趨勢。
但多數人預期台股會下跌時，亦有人打算進場撿便宜，所以10月股票投資依舊並未轉負，繼續維持正4.8，雖然比9月的12.5下降，即有意錢進股市者由9月的29.4％，10月降到26％，但降幅並不大，減少投資意願者則是從16.9％拉高到21.2％，但仍是低於有意進場投資者，所以台股投資意願進入第17個月正樂觀，代表散戶撐盤力量依舊在。
國泰金每月初定期對集團客戶發出電子問卷，調查民眾對經濟、物價、房市、股市及消費等直觀感受，10月調查期間是1~7日，即股市依舊上下震盪極嚴重期間，成功回收逾2.3萬份問卷。
不過，9月開始因全球掀起通膨話題，美國聯準會將縮減購債規模，預期未來可能升息，加上疫情依舊有變數，中美間關係仍不穩定等因素，10月民眾對經濟現況及未來指數都有下滑，有44％受訪者依舊看好台灣未來半年經濟景氣會比現在更好，但比9月的49.8％略減，同時10月有27.9％的人對未來半年經濟比現在悲觀，也比9月的22.7％略升，因此未來經濟景氣指數亦由9月的27降到10月的16。
但除了股市投資意願仍強化，民眾對非耐久財消費意願亦強，10月有16.6，連續三個月正數且是雙位數，有38.7％的受訪者有意增加出遊、商場、飲食等支出，即民間消費力道亦強。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：