【時報-台北電】需求疲弱，周二BDI指數跌逾三周低點；隨著海岬型船運價持續減少超過1000美元的影響，抵銷巴拿馬型船運價增加近680美元所帶來的收益，拖累波羅的海乾散貨BDI指數續弱0.4%，跌逾三周以來低點。

　其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌18點，收4714點，跌幅0.4%；海岬型運費指數(BCI)下跌129點，收7229點，跌幅1.8%；其平均日租金為每艘59955美元，減少1071美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲75點，收作4166點，漲幅1.8%，其平均日租金為每艘37494美元，增加676美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲15點，收作3610點，漲幅0.4%。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

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（更新：2021/10/20）
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