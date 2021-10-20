【時報-台北電】由於倫敦金屬交易所(LME)期銅價格在近2周攀升15%，且逼近5月時創下的10,747.5美元的歷史紀錄高點，在能源市場高點普遍回落之際，引發投資客先行獲利了結，致倫敦(LME)銅價下跌。

分析師表示，美國天然氣期貨周二跌至4周低點，油價小幅走低，在能源市場高價微幅回落的帶動下，市場出現獲利了結情緒，但這波價格回落並不能改變長期銅價看漲的趨勢，氣候變化政策令全球對銅的需求提升，另外，美元走跌，使得以美元計價的金屬價格更具吸引力則限制了銅價跌幅。

終場周二(10/19)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌104美元，報每公噸37,710美元；期鎳上漲53美元，報每公噸20,050美元；期鋅下跌188.5美元，報每公噸3,508美元；期鋁下跌55.5美元，報每公噸3,112美元；期銅下跌46.5美元，報每公噸10,149.5美元；期鉛下跌2美元，報每公噸2,376美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

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