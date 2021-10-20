【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4069元，較前一交易日升值2.38分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年10月20日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4069元，1歐元對人民幣7.4496元，100日元對人民幣5.5925元，1港元對人民幣0.82391元，1英鎊對人民幣8.8330元，1澳大利亞元對人民幣4.7861元，1新西蘭元對人民幣4.5805元，1新加坡元對人民幣4.7604元，1瑞士法郎對人民幣6.9379元，1加拿大元對人民幣5.1806元，人民幣1元對0.64983馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.0796俄羅斯盧布，人民幣1元對2.2669南非蘭特，人民幣1元對184.18韓元，人民幣1元對0.57349阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.58565沙特里亞爾，人民幣1元對48.6314匈牙利福林，人民幣1元對0.61537波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9988丹麥克朗，人民幣1元對1.3471瑞典克朗，人民幣1元對1.3039挪威克朗，人民幣1元對1.45324土耳其里拉，人民幣1元對3.1603墨西哥比索，人民幣1元對5.2099泰銖。(整理編輯：廖小蕎)

(時報資訊)

#大陸金融

主要市場指數

紐約道瓊
35457.31 +198.70(0.56%)
05:05
S&P500
4519.63 +33.17(0.74%)
05:05
Nasdaq
15129.09 +107.28(0.71%)
05:16
費半指數
3381.45 +42.68(1.28%)
05:16
日經225
29284.66 +69.14(0.24%)
13:06
南韓KOSPI
3021.36 -7.68(0.25%)
13:06
香港恆生
26073.99 +286.78(1.11%)
13:11
上證指數
3592.92 -0.23(0.01%)
13:11
深圳成指
14522.48 +22.71(0.16%)
13:11
英國FTSE
7217.53 +13.70(0.19%)
10/19
法國CAC
6669.85 -3.25(0.05%)
00:05
德國DAX
15515.83 +41.36(0.27%)
10/19

延伸閱讀