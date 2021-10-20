【時報記者莊丙農台北報導】精確(3162)今年前3季營收接近10億元，已經超過去年全年8.74億元營收，今年可望創下史上新高。2022年在手訂單達4.8億元人民幣，法人估計，明年營收有望挑戰20億元，營運將再創新高。

精確2017年底由敏實集團入主後，精確承接鋁壓鑄產品訂單；而敏實也拿下福斯汽車集團MEB平台的訂單，鋁電池盒都由精確供應。

總計敏實集團已經獲得大眾、寶馬、戴姆勒、本田等全球主流整車廠的鋁電池盒訂單，成為全球鋁電池盒最大供應商。精確配合母公司布局，赴東歐塞爾維亞與大陸湖北咸寧新設壓鑄廠，湖北咸寧廠預計明年第1季開出產能，以大陸新能源車為主，2022年廣州小鵬汽車就可貢獻1到1.5億元營收，未來也有在美國及墨西哥等北美市場建廠計畫。2022年塞爾維亞廠預計貢獻25.5萬套鋁電池盒，2023年提高到45萬套，預計貢獻一年貢獻6到8億元營收。

今年精確前3季營收9.68億元，年增79.23％，已經超越去年全年營收，今年全年有機會突破2008年11.65億元的歷史新高。目前在手訂單約4.8億人民幣，精確除了敏實外，也積極承接其它車廠客戶，預計2022年目標取得6.5億元人民幣訂單，2022年營收將再衝新高，挑戰20億元。

精確甫完成3300萬股現金增資案，每股認購價格為新台幣40元，募集13.2億元資金，足以支應年營收30億元規模。若2022年咸寧廠擴產，或是北美建廠計畫啟動，甚至收購其它汽車零組件廠的計畫時，不排除還有增資計畫。

(時報資訊)

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