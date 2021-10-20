【時報-台北電】台股19日成功回到月線並站上16900點，加上外資連4日買超，昨日擴大加碼額度來到110億元，皆為多方添利。美股前一日因嬌生等財報亮眼，醫療保健、科技股帶頭上漲，標普升逾0.7%，創連續第五個交易日收高，追平自8月25日以來最長連漲紀錄，台積電ADR +1.40%、聯電ADR+2.31%、日月光 ADR+3.52%。10月台指期今日開盤上漲70點，為16973點，金融期及電子期聯袂開高。台股開盤16936.20點，漲35.53點，隨後指數拉高到16973點，步步靠近萬七。
類股漲多跌少，水泥、塑膠、玻陶股承壓下挫。台積電(2330)、聯電(2303)穩健走高；長榮(2603)、萬海(2615)、陽明 (2609)齊揚。車王電(1533)、環科(2413)、宏泰(1612)、麗清(3346)、盛群(6202)等位居漲幅前列。千金股休息，矽力-KY(6415)、大立光(3008)、旭隼(6409)、祥碩(5269)、AES-KY(6781)等早盤疲軟。
美股方面，由科技股和醫療保健股領軍，周二美股三大指數同步收高。道瓊工業指數收漲198.7點或0.56%，為35,457.31點。標普500指數收漲33.17點或0.74%，為4,519.63點。那斯達克指數收漲107.28點或0.71%，為15,129.09點。
台股跟隨美股反彈亦步亦趨，台積電法說釋出佳音，帶動電子族群出現一波反彈，類股輪漲反彈格局延續，惟指數走高量能卻未跟上，元富投顧總經理鄭文賢認為，技術面首要觀察季線壓力能否帶量突破。而台股時隔近三個月盤面再現「九千金」榮景，周二股王矽力-KY以收盤價4,125元領先，信驊、力旺及大立光在2千元關卡角逐股后大位；譜瑞-KY、旭隼、富邦媒則在1700元等級較勁，祥碩與AES-KY緊隨其後。千元之下的世芯-KY，聯發科、亞德客-KY、緯穎今年都曾進入千元俱樂部，一旦法人啟動回補，台股將迎「12千金」盛世。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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