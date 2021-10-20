【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數206.02點，漲0.05點；總計327家漲、105家跌、98家持平；委買880196張、委賣275590張；總成交值3.16億元。

(時報資訊)

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