【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數16936.20點，漲35.53點；總計469家漲、151家跌、146家持平；委買3944986張、委賣1539907張；總成交值34.58億元。

(時報資訊)

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