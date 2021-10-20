時報-亞洲貴重金屬現貨價(單位:美元/盎司)

項目 10/20

黃金 1767.83

白銀 23.56

白金 1035.46

鈀金 2091.43

(王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#貴重金屬 #黃金 #原物料

重要商品行情

（更新：2021/10/20）
紐約近月天然氣
5.088 +0.10
紐約近月黃金
1770.5 +4.80
紐約近月RBOB汽油
2.4755 -0.01
倫敦近月布蘭特
85.08 +0.75
紐約近月輕質原油
82.96 +0.52
BDI綜合指數
4714 -18.00
芝加哥近月黃豆
1228 +6.50
芝加哥近月玉米
530.25 -2.50
日本近月RSS3橡膠
217.00 +8.30
紐約近月棉花
107.83 +0.79
倫敦三個月期鎳
20050.00 +53.00
倫敦三個月期銅
10149.50 -46.50

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