【時報記者王逸芯台北報導】中華電(2412)自去年中領先全台推出5G非獨立式組網(NSA)服務，至今不僅吸引超過百萬客戶升級5G服務，且在垂直場域中更充分運用5G的特性，導入5G應用，帶動產業升級。短短一年時間，即已成功協助超過至少30家指標企業導入5G NSA企業專網。為使企業專網具備更高資安等級及更彈性經濟的服務架構，最新更領業界之先，宣布推出SA專網服務，提供企業多元的選擇。

隨著3GPP R-16標準底定，5G獨立式(SA)組網技術逐漸到位、設備產品漸趨豐富且成熟，中華電信除了持續優化5G NSA網路的涵蓋，預計年底前建設基地台超過12000座，同步亦開始引進及布局5G獨立式組網(SA)服務。5G獨立式(SA)企業專網具備網路資源專用、擴充容易、與實體網路隔離高資安等特性，同時結合服務化架構、控制與用戶面分離、以及網路虛擬化等三大關鍵技術，更可進一步提供網路切片服務(Network Slicing Service)，按照不同服務需求，為客戶打造高資安、低延遲、低成本及可擴展性等優勢之5G SA企業專網。

為促進國內5G SA產業發展，中華電積極與產業對接應用，透過這些應用場域讓用戶能真正體驗5G SA網路服務，近期除了完成建置國內外指標電信供應商5G SA網路測試平台外，還提供實際網路、應用場景供國內系統整合商、網路設備商、終端業者等，進行完整良好之端到端應用測試環境。這些成果充分運用5G高頻寬、低延遲特性，結合中華電5G最大頻寬優質網路，近期陸續落實到全台各地場域，譬如在高雄為岡山榮家導入5G遠距照護服務；在桃園、新竹、台南、高雄等縣市提供建構於5G SA網路上的各種智慧城市應用；在國內多個重量級的藝文場域建置5G SA企業專網，透過科技與人文藝術的結合，將使客戶能享受5G所帶來視覺與聽覺相互輝映的全新感受。此外，隨著工業4.0時代來臨，中華電近期亦積極協助國內一些電子及傳統產業大廠規劃5G SA企業專網，以為各垂直場域提供更多創新應用，為國內產業發展貢獻心力。

5G SA網路藉由虛擬化、軟體定義化等技術打破過去重資本5G的布建包袱，未來可讓系統整合商、電信業者擁有更大彈性與更高自主性的5G組網選擇，滿足不同產業多樣的應用需求。此外，搭配中華電信自主研發的MEC及網管系統，提升企業客戶對專網的客製化管理能力，可以讓5G SA企業專網，發揮更大的效能。

(時報資訊)

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