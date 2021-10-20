時報-商情早報
1.美元回落，激勵紐約期金反彈。
2.LME：10/19期銅收10149.50美元/公噸，跌46.50美元。
3.NYMEX：11月輕質原油漲0.52美元，每桶為82.96美元。
4.西德州原油上漲0.57美元，每桶為83.19美元。
5.10/19BDI運費指數為4714.00。
6.10/19SICOM天然橡膠11月期貨RSS3上漲5.10美分。
7.NYCE：12月棉花漲0.79美分，每磅為107.83美分。
8.CBOT：12月黃豆粉漲4.70美元，每公噸為322.60美元。
9.10/19TRJ-CRB上漲0.36，為238.25。
10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)19日收盤均價2.64美元。
商情綜述:
1.貴金期貨-美元回落，激勵紐約期金反彈；隨著美元走弱降低黃金持貨成本，吸引投資人買盤進場，令期金價格結束了連續2個交易日的跌勢，然而貨幣緊縮政策前景仍在，故限制終場漲幅，其中紐約期金漲幅0.3%，白銀漲幅2.7%。；周二(10/19)收盤報價，12月黃金漲4.8美元，報每盎司1770.5美元，12月白銀漲0.62美元，1月白金漲9.2美元，12月鈀金漲87.8美元。(王聖為整理)
2.LME基本金屬-獲利了結，期銅價跌；由於倫敦金屬交易所(LME)期銅價格在近2周攀升15%，且逼近5月時創下的10,747.5美元的歷史紀錄高點，在能源市場高點普遍回落之際，引發投資客先行獲利了結，致倫敦(LME)銅價下跌。終場周二指標期銅下跌46.5美元；期錫下跌104美元；期鎳上漲53美元；期鋅下跌188.5美元；期鋁下跌55.5美元；期鉛下跌2美元。(呂方維整理)
3.原油期貨-憂供不應求，周二倫敦原油期貨重返85美元大關；隨著全球能源供應吃緊，加上臨近冬季，市場對中國是否有能力滿足供電需求抱持疑慮；此外，俄羅斯政府表示，除非獲得通過北溪二號(Nordstream 2)天然氣運輸管線的批准，否則將不會積極對歐洲地區輸送天然氣，令終場油價收紅，其中倫敦原油期貨重返85美元大關；美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.52美元，漲幅0.6%，報82.96美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.75美元，漲幅0.9%，報85.08美元/桶。(王聖為整理)
4.航運指數-需求疲弱，周二BDI指數跌逾三周低點；隨著海岬型船運價持續減少超過1000美元的影響，抵銷巴拿馬型船運價增加近680美元所帶來的收益，拖累波羅的海乾散貨BDI指數續弱0.4%，跌逾三周以來低點；其中最新報價BDI指數下跌18點，收4714點，跌幅0.4%；BCI指數下跌129點，收7229點，跌幅1.8%；BPI指數上漲75點，收作4166點，漲幅1.8%；BSI指數上漲15點，收作3610點，漲幅0.4%。(王聖為整理)
5.橡膠期貨-周二亞洲天然橡膠期貨全面大漲，其中日本期膠跳漲逾4%，追隨上海期膠勁揚走勢，以及美股因科技股帶動，而反彈上漲，亦提振亞洲股市也止跌回升，抵消中國市場疲弱數據消息，推升天然期膠價格全面大幅收高；大阪OSE交易所指標3期貨漲4.1 %，報每公斤233.1日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨漲2.7%，報每公斤193.6美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲3.9%，收於每噸15255元人民幣。(鄧凱綺整理)
6.穀物期貨-周二芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨連四日收高，基準 11 月合約觸及一周高價，因現貨市場堅挺和全球植物油需求強勁帶動，但玉米和小麥期貨收盤走低，在震盪交易後下挫，美國玉米收成率為 52%，高於五年平均水平，小麥走低，但早盤因全球供應收緊走強，尾盤受技術性拋售和獲利回吐而回落，終場11月大豆漲6.5美分，報1228美分， 12月玉米跌2.5美分，報530.25美分，12月小麥跌0.25美分，報736美分。(倪淑茹整理)
7.棉花期貨-美元走軟，周二紐約棉花期貨止跌回升；受助於美元上漲，以及美國科技股和亞股全面彈升，鼓舞投資人信心，亦帶動穀物和石油等商品市場走強，提振天然纖維反彈上漲，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 12月棉花期貨漲0.7 %，報每磅107.83美分，3月棉花期貨漲0.9 %，收盤每磅105.84美分。(鄧凱綺整理)
8.記憶體現貨-周二記憶體現貨市場報價持續走跌，市場動能疲弱，顆粒價格呈現下滑趨勢，買家問價動作零星，市場觀望態度較顯濃厚，購買力道不足，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.08%，報3.847美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.34%，報2.648美元；快閃記憶體部份，買氣減緩，市場報價固定，整體報價多數持平，最新報價64Gb MLC持平，報價為2.471美元；32Gb MLC持平，報價為2.051美元。(呂方維整理)(商品行情網)
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