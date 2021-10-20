【時報記者郭鴻慧台北報導】10月台指期今日開盤上漲70點，為16973點，金融期及電子期聯袂開高。
永豐期貨指出，台指期週二上漲181點至16902點。價差方面，台指期正價差縮至1.33點，電子期轉為逆價差-1.01點，金融期逆價差縮至-1.03點。現貨部分，三大法人買超164.46億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加63口至-9447口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少796口至-18206口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2277口至-2615口。
永豐期貨指出，整體來看，本週須密切注意包含特斯拉、IBM、英特爾等財報，並留意大盤能否站穩月線而進一步轉強。
(時報資訊)
#台指期
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