【時報-台北電】美元回落，激勵紐約期金反彈；隨著美元走弱降

低黃金持貨成本，吸引投資人買盤進場，令期金價格結束了連續2

個交易日的跌勢，然而貨幣緊縮政策前景仍在，故限制終場漲幅。

(編輯整理：王聖為)

時報- 10/19NYMEX/COMEX 貴重金屬期貨收盤如下：

項目 10/19 10/18 漲跌

12月黃金(美元/盎司) 1770.50 1765.70 +4.80

12月白銀(美元/盎司) 23.88 23.26 +0.62

1月白金(美元/盎司) 1047.10 1037.90 +9.20

12月鈀金(美元/盎司) 2100.90 2013.10 +87.80

(商品行情網)

(時報資訊)

#貴重金屬 #期貨 #期金

重要商品行情

（更新：2021/10/20）
紐約近月天然氣
5.088 +0.10
紐約近月黃金
1770.5 +4.80
紐約近月RBOB汽油
2.4755 -0.01
倫敦近月布蘭特
85.08 +0.75
紐約近月輕質原油
82.96 +0.52
BDI綜合指數
4714 -18.00
芝加哥近月黃豆
1228 +6.50
芝加哥近月玉米
530.25 -2.50
日本近月RSS3橡膠
217.00 +8.30
紐約近月棉花
107.83 +0.79
倫敦三個月期鎳
20050.00 +53.00
倫敦三個月期銅
10149.50 -46.50

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