【時報-台北電】蘭石重裝與亞洲矽業簽訂戰略合作協定，約定在具備合作條件的前提下，蘭石重裝為亞洲矽業提供專案裝置融資租賃增信服務，亞洲矽業在同等條件下優先選擇蘭石重裝作為產品及服務供應商；蘭石重裝為亞洲矽業在多晶矽項目上提供專業化、一體化、全方位的全廠檢維修服務；鑒於多晶矽裝置對新材料應用的必要性與存在的技術工藝難點，亞洲矽業對蘭石重裝提出了新的技術要求並推動後者提高生產工藝、促使形成工藝突破。

上證報指出，在2020年起蘭石重裝已與亞洲矽業開展業務往來，主要向其提供多晶矽生產設備等。截至目前，雙方簽約合同總金額3.25億元，公司累計實現銷售收入金額7608.96萬元。

蘭石重裝同時發布季報，前三季實現營業收入27.36億元，同比增長47.97%；歸母淨利潤9806.9萬元，同比扭虧為盈。（編輯整理：張嘉倚）

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