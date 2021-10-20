【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211019)

1.外資連續賣超五日以上的股票：

日月光投控(3711) 大江(8436) 富強鑫(6603) 力成(6239) 南紡(1440)

頎邦(6147) 新美齊(2442) 環球晶(6488) 中光電(5371)

2.連續賣超四日的股票：

永捷(4714)

3.連續賣超三日的股票：

統一(1216) 晟德(4123) 集盛(1455) 華榮(1608) 大成鋼(2027)

中裕(4147) 台半(5425) 太景*-KY(4157) 磐儀(3594)

4.連續賣超二日的股票：

潤泰新(9945) 台泥(1101) 聯電(2303) 中天(4128) 漢磊(3707)

建漢(3062) 大同(2371) 貿聯-KY(3665) 旺宏(2337) 台化(1326)

台聚(1304) 亞聚(1308) 永光(1711) 合晶(6182) 穩懋(3105)

精材(3374) 台光電(2383) 欣興(3037) 台達電(2308) 旺矽(6223)

廣宇(2328) 長興(1717)

5.轉買為賣的股票：

正新(2105) 鴻海(2317) 可成(2474) 中鋼(2002) 潤泰全(2915)

亞泥(1102) 新普(6121) 金居(8358) 正德(2641) 如興(4414)

世芯-KY(3661) 福邦證(6026) 創惟(6104) 華南金(2880) 台新金(2887)

新光金(2888) 兆豐金(2886) 康和證(6016) 精英(2331) 東聯(1710)

和桐(1714) 東鹼(1708) 中纖(1718) 裕民(2606) 萬海(2615)

四維航(5608) 台肥(1722) 農林(2913) 國產(2504) 偉詮電(2436)

晶豪科(3006) 華邦電(2344) 燦坤(2430) IET-KY(4971) 立凱-KY(5227)

力旺(3529) 台表科(6278) 中探針(6217) 新巨(2420) 飛宏(2457)

耀勝(3207) 福華(8085) 佳邦(6284) 普誠(6129) 長科*(6548)

宏泰(1612) 昇貿(3305)

6.賣超前20名：

金融股：

新光金(2888) 兆豐金(2886)

電子股：

華邦電(2344) 旺宏(2337) 光寶科(2301) 鴻海(2317) 台半(5425)

聯電(2303) 台達電(2308) 映泰(2399)

傳產股：

中纖(1718) 台泥(1101) 中鋼(2002) 大同(2371) 集盛(1455)

東聯(1710) 四維航(5608) 理銘(6212) 南紡(1440) 永光(1711)

(時報資訊)

#外資賣超 #華邦電 #旺宏 #中纖

個股觀測

優良
持平
注意

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