【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211019)

1.外資連續買超五日以上的股票：

國泰金(2882) 東捷(8064) 台灣高鐵(2633) 合庫金(5880) 玉山金(2884)

中壽(2823) 宏遠證(6015) 英業達(2356) 台航(2617) 榮剛(5009)

2.連續買超四日的股票：

中信金(2891) 友達(2409) 第一金(2892) 彰銀(2801) 大聯大(3702)

台船(2208) 新唐(4919) 類比科(3438) 南亞科(2408) 威剛(3260)

鈺創(5351) 國統(8936) 浩鼎(4174) 嘉聯益(6153) 均豪(5443)

優群(3217) 合一(4743) 宏璟(2527)

3.連續買超三日的股票：

和碩(4938) 台灣大(3045) 元大金(2885) 台塑化(6505) 南亞(1303)

佳世達(2352) 宏達電(2498) 愛地雅(8933) 開發金(2883) 群益證(6005)

緯創(3231) 瑞軒(2489) 福懋(1434) 力麒(5512) 茂迪(6244)

嘉晶(3016) 益登(3048) 富喬(1815) 信邦(3023) 和鑫(3049)

立碁(8111) 中環(2323) 銘異(3060) 安碁(6174) 達爾膚(6523)

4.連續買超二日的股票：

富邦金(2881) 宏碁(2353) 晶宏(3141) 永豐金(2890) 京城銀(2809)

台中銀(2812) 仁寶(2324) 龍巖(5530) 味全(1201) 聯發科(2454)

新興(2605) 榮運(2607) 益航(2601) 東森(2614) 中菲行(5609)

官田鋼(2017) 方土昶(6265) 光罩(2338) 華東(8110) 光環(3234)

松瑞藥(4167) 德宏(5475) 樺晟(3202) 東浦(3290) 濱川(1569)

萬潤(6187) 致振(3466) 元山(6275) 加百裕(3323) 晶焱(6411)

台康生技(6589) 天鈺(4961) 驊訊(6237) 和益(1709) 志信(2611)

閎康(3587)

5.轉賣為買的股票：

台積電(2330) 網家(8044) 群創(3481) 誠美材(4960) 建錩(5014)

統振(6170) 光頡(3624) 大國鋼(8415) 中美實(4702) 新光鋼(2031)

盛餘(2029) 彩晶(6116) 聯詠(3034) 臺企銀(2834) 三商壽(2867)

云辰(2390) 技嘉(2376) 凌陽(2401) 裕隆(2201) 矽格(6257)

同致(3552) 聯強(2347) 華夏(1305) 陽明(2609) 華航(2610)

長榮航(2618) 台驊投控(2636) 允強(2034) 彰源(2030) 中鴻(2014)

燁輝(2023) 美律(2439) 中美晶(5483) 太極(4934) 智原(3035)

群聯(8299) 世界(5347) 南茂(8150) 伍豐(8076) 菱生(2369)

台玻(1802) 華紙(1905) 永豐餘(1907) 欣銓(3264) 定穎(6251)

合勤控(3704) 昇達科(3491) 泰博(4736) 台郡(6269) 台燿(6274)

凱崴(5498) 建榮(5340) 信音(6126) 宣德(5457) 良維(6290)

廣運(6125) 元太(8069) 光磊(2340) 久元(6261) 國碩(2406)

華容(5328) 信昌電(6173) 立敦(6175) 越峰(8121) 鴻準(2354)

力致(3483) 台嘉碩(3221) 加高(8182) 強茂(2481) 朋程(8255)

順達(3211) 系統電(5309) 禾瑞亞(3556) 安集(6477) 威健(3033)

聚和(6509)

6.買超前20名：

金融股：

中壽(2823) 第一金(2892) 元大金(2885)

電子股：

友達(2409) 彩晶(6116) 群創(3481) 聯合再生(3576) 台積電(2330)

佳世達(2352) 凌陽(2401) 宏碁(2353) 英業達(2356) 富采(3714)

大聯大(3702)

傳產股：

華航(2610) 聚和(6509) 長榮航(2618) 台玻(1802) 燁輝(2023)

陽明(2609)

(時報資訊)

#外資買超 #友達 #彩晶 #群創

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