針對媒體報導富邦金控董事長蔡明興疑似確診的消息，富邦金今（20）日稍早發出重訊回應此事，強調公司依主管機關防疫規範，訂定應變措施，並落實防疫規定，同時說明相關媒體報導，對財務業務無重大影響。
金融圈19日傳聞，某金控董事長從美返台確診，由於指揮中心公布該確診者年紀約60多歲，且同班機接觸者僅5人，研判為私人飛機。因此傳言直指確診者為蔡明興。
此外，有消息指出，富邦金已在內部向全金控員工公告，為落實公司治理，建立代理制度，蔡明興休假期間（10月18日至10月31日），職務將由董事蔡明忠代理。
富邦金昨晚先是透過書面方式低調指出，「董事長已返台，目前正依規隔離中。」今日再透過重訊回應相關報導。（新聞來源：中時新聞網郭宜欣、中時洪凱音）
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：