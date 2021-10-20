針對媒體報導富邦金控董事長蔡明興疑似確診的消息，富邦金今（20）日稍早發出重訊回應此事，強調公司依主管機關防疫規範，訂定應變措施，並落實防疫規定，同時說明相關媒體報導，對財務業務無重大影響。

金融圈19日傳聞，某金控董事長從美返台確診，由於指揮中心公布該確診者年紀約60多歲，且同班機接觸者僅5人，研判為私人飛機。因此傳言直指確診者為蔡明興。

此外，有消息指出，富邦金已在內部向全金控員工公告，為落實公司治理，建立代理制度，蔡明興休假期間（10月18日至10月31日），職務將由董事蔡明忠代理。

富邦金昨晚先是透過書面方式低調指出，「董事長已返台，目前正依規隔離中。」今日再透過重訊回應相關報導。（新聞來源：中時新聞網郭宜欣、中時洪凱音）

(時報資訊)

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