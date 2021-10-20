美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天公布一項最新研究發現，12至18歲青少年完整接種BNT疫苗，防住院重症效力可達93%

。專家呼籲提高此年齡層疫苗覆蓋率，以降低重症發生

。

根據這份研究，專家於6月至9月Delta變異株肆虐期間

，追蹤美國19間兒童醫院內464名12至18歲病患狀況。其中179人住院原因是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）

，其餘285人則因為其他原因。

研究發現，179名COVID-19病患中，僅6人（3%）完整接種輝瑞/BNT疫苗。所有重症病患皆未接種疫苗，包括77名（43%）住進加護病房、29名需要維生設備及2名不幸死亡的病患。

研究指出，青少年接種2劑BNT疫苗後，防住院重症效力達93%，其中12至15歲為91%、16至18歲為94%，差異不大。研究對完整接種的定義是施打第2劑BNT疫苗達14天以上，且未納入僅接種1劑的病患。

值得注意的是，研究追蹤的464名病患中，72%至少有一項潛在疾病，例如氣喘、肥胖、糖尿病或心血管疾病等。專家提醒，由於研究樣本數太小，無法依不同潛在疾病來評估疫苗效力。

專家表示，研究發現12至18歲族群若接種2劑BNT疫苗

，對防止住院重症非常有效。隨著到校上課人數增加，專家建議相關單位採取多元防疫措施，以降低青少年染疫重症率，包括施打疫苗。

根據美國CDC數據，自2020年8月以來，有超過6萬5000名0至17歲孩童或青少年，因為染疫住院，死亡人數至少700人。

截至目前，僅BNT疫苗獲得美國衛生當局緊急使用授權（EUA），能提供12至17歲青少年施打；美國目前12至15歲族群完整接種率僅46%，16至17歲族群則為54%。美國食品暨藥物管理局（FDA）26日將召開專家會議，討論擴大BNT的EUA至5至11歲孩童。

(時報資訊)