【時報-台北電】針對有網路媒體指出「某金控董事長確診？」乙事，富邦金(2881)表示，依主管機關防疫規範，訂定應變措施，並落實防疫規定，報導對公司財務業務無重大影響。(編輯整理：張嘉倚)

(時報資訊)

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