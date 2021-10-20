【時報-台北電】週二(19日)嬌生等財報亮眼，十年期美債殖利率飆升，醫療保健、科技股帶頭上漲，美國首檔比特幣期貨ETF上市迎蜜月行情，區塊鏈概念股喜漲，標普升逾 0.7%，創連續第五個交易日收高，追平自8月25日以來最長連漲紀錄，標普距離歷史高點不到0.5%，終場美股四大指數漲幅介於+0.56~+1.28%。蘋果+1.51%、台積電ADR +1.40%、聯電ADR+2.31%、日月光 ADR+3.52%。

19日台股開高走高，終場以上漲195.21點的16,900.67點作收，成交量為2,697.92億元。三大法人合計買超164.42億元：外資買超110.91億元、投信買超14.92億元、自營商買超38.59億元。

台股呈現價漲量縮，驚驚漲走勢，後續要補量才易突破季線壓力。指數已站上月線，將挑戰季線。10/14 KD黃金交叉，週二開口擴大，未出現死亡交叉前仍有高點可期。

週二指數站上10/8日的高點16771點，若週三守穩16771點，則台股小W底完成(最小滿足點約在17380點)，台股有望往上挑戰並突破季線壓力，短線選股可留意: 載板、電動車、太陽能、光電、半導體等。(日盛投顧提供)

(時報資訊)

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