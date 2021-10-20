【時報-台北電】強茂(2481)為償還銀行借款、轉投資海外子公司及外幣購料，以現金增資發行普通股5000萬，參與發行海外存託憑證發行，發行總金額1.51億美元，每單位發行價格3.02美元，訂價日期110年10月19日，預定發行日期110年10月25日，每股價格折合新台幣84.5元，於盧森堡證券交易所上市。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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