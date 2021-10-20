時報-10/19NYMEX原油期貨

項目 10/19 10/18 漲跌

11月輕質原油(美元/桶) 82.96 82.44 +0.52

11月熱燃油(美元/加侖) 2.56 2.55 +0.01

11月RBOB汽油(美元/加侖) 2.48 2.49 -0.01

(鄧凱綺)(商品行情網)

(時報資訊)

#原油期貨 #NYMEX #輕質原油

重要商品行情

（更新：2021/10/20）
紐約近月天然氣
5.088 +0.10
紐約近月黃金
1770.5 +4.80
紐約近月RBOB汽油
2.4755 -0.01
倫敦近月布蘭特
85.08 +0.75
紐約近月輕質原油
82.96 +0.52
BDI綜合指數
4714 -18.00
芝加哥近月黃豆
1228 +6.50
芝加哥近月玉米
530.25 -2.50
日本近月RSS3橡膠
217.00 +8.30
紐約近月棉花
107.83 +0.79
倫敦三個月期鎳
20050.00 +53.00
倫敦三個月期銅
10149.50 -46.50

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