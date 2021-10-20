時報-今日焦點新聞

國內頭條：

1.美科技股報喜台股來電。(工商時報)

2.創近一年半新高，10年期公債最高得標利率0.5％。(工商時報)

3.美祭補貼，Chromebook現急單。(工商時報)

4.蘋果最悍CPU，台積居首功。(工商時報)

5.九千金領航，多頭重掌發球權。(工商時報)

6.國防預醫所新建P4實驗室，將成亞太領先指標設施。(中國時報)

7.蘋果最貴筆電，帶旺台鏈。(經濟日報)

8.中鋼Q3旺 一天賺近3億元。(經濟日報)

9.三星NAND新產能2H21開出，現貨價格首當其衝。(電子時報)

10.蘋果Mini LED新品全年出貨上看千萬台，2022擴大導入主力機種。(電子時報)

大陸頭條：

1.2022年中國汽車技術趨勢發佈，新技術路線支撐新能源車大發展。(上海證券報)

2.基金公司密集申報「北交所」基金。(上海證券報)

3.富士康電動汽車供應鏈成員近2000家，寧德時代等上市公司已加入。(證券時報)

4.把握數位經濟發展趨勢和規律，推動我國數字經濟健康發展。(經濟參考報)

5.24部門印發規劃 明確「十四五」服務貿易發展路徑。(經濟參考報)

　國際頭條：

　1.美銀調查：受通膨擔憂影響，全球債券配比降至紀錄低點。﹙路透社﹚

　2.比特幣期貨ETF即將上市，比特幣走強接近紀錄高點。﹙路透社﹚

　3.中國Q3 GDP增長「破5」，需要更加有力積極的政策措施。﹙路透社﹚

4.美國首支比特幣期貨ETF上市，首日上漲近5%。(華爾街日報)

　5.受惠於強勁的企業財報，美股收盤走高。(華爾街日報)

　6.全球IT預算有望創10多年來最高增速。(華爾街日報)

(編輯整理：張嘉倚)

(時報資訊)

#公債 #蘋果 #中鋼 #三星

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