【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.台灣利率自谷底反彈？中央銀行19日代財政部標售300億元10年期公債，最高得標利率0.5％創近一年半新高，且較上一期（6月）標售結果大幅上揚0.101個百分點。券商主管認為，主要是美國聯準會（Fed）縮減購債及升息預期，引發美債殖利率新一波反彈，連動台債利率也跟著走高。

2.金管會19日公布，為提升企業籌資彈性及效率，將開放市值逾20億元的上市櫃公司辦現金增資發行新股時可採總括申報，即一個大額度供兩年用，不用逐次申報，每次籌資時間約可縮短兩個月，加速新股進入股市的速度。目前市值符合的公司有1,245家，約占上市櫃公司家數的72％。

3.經濟部投審會19日召開委員會議，審查友達光電以人民幣39.95億元加碼持股中國大陸昆山廠、並對大陸友達昆山廠增資3.84億美元案。由於光電具有技術性，關鍵技術小組要求提出承諾對台灣投資，未來四年在國內研發投入400億及資本支出達新台幣910.8億元，合計投資台灣總額逾1,300億元。經此有條件的同意安排，友達將同步在兩岸擴廠。

4.英業達墨西哥擴廠腳步加快，位於華雷斯城的三廠於近日動工，力拚2023年加入投產行列，因應伺服器及其它相關電子產品組裝業務需求。依日前英業達董事會通過的決議，將在7,590萬美元以內的額度，完成新建置廠區作業。

5.蘋果19日發表最新MacBook Pro系列筆電，並推出M1 Pro及M1 Max等二款全新Arm架構Apple Silicon處理器，供應鏈業者指出，兩款處理器均採用台積電5奈米製程量產，部份封裝業務由日月光投控承接。其中，M1 Max集積了570億顆電晶體，擊敗輝達（NVIDIA）並創下史上最高紀錄，且是蘋果自行開發晶片以來最強大的Arm架構中央處理器（CPU）。

6.蘋果今年第二場產品發表會於台灣時間19日凌晨一點登場，發表三款硬體包括MacBook Pro、AirPods 及HomePod Mini，包括欣興等16檔業績績昂蘋概股，股價奏凱歌。景碩、欣興、南電、創惟、聚積、同欣電、聚鼎、優群、智原、玉晶光、宣德、台光電、台達電、瑞昱、譜瑞-KY、亞光等蘋概股，第三季業績因蘋果拉貨而表現佳，股價同步發動大漲逾3％。

7.蘋果推出搭載新晶片、Mini LED、兩款尺吋的筆電，以及第三代TWS無線耳機，有望帶動換機需求顯現，法人看好相關PCB供應鏈如臻鼎-KY、華通、台表科、台光電，載板三雄南電、景碩、欣興均在受惠行列。

8.ABF三雄龍頭南電強勢回歸，看待族群前景最積極也最神準的高盛證券出手，提出三大樂觀理由，將推測合理股價調升到666元，刷新自身保持的高峰紀錄，同時，把景碩股價預期提高到310元，獨居各大外資研究機構最高。

9.台股19日成功站回多空分水嶺的月線位置，扭轉劣勢，千金集團再度吸引資金靠攏，隨著今年甫掛牌的電池股AES-KY連三日站穩千金價位，次高價股齊步開跑，尤其聯發科下周二舉行法說，高價集團攻勢可望延續。

10.國際半導體產業協會（SEMI）19日公布發布年度半導體產業矽晶圓出貨預測報告，看好全球矽晶圓產業前景，預測出貨量2021年將創下歷史新高，且成長力道一路走強延續到2024年。業界預期矽晶圓供不應求且價格持續調漲，法人看好環球晶、台勝科、合晶、嘉晶等矽晶圓廠營運可望再旺三年。

11.摩根士丹利證券直言記憶體冬天已至，需求與庫存等多項產業逆風持續惡化，半導體產業分析師顏志天判斷，NOR Flash報價本季觸頂反轉，2022年供需缺口將進一步收窄，降評旺宏、華邦電至「劣於大盤」，推測合理股價分別降到30與21元。

(時報資訊)