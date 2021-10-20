【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.935元兌一美元收市，升值8分，成交值為9.87億美元。

2.集中市場19日融資增為2457.45億元，融券減為589944張。

3.集中市場19日自營商買超38.59億元，投信買超16.15億元，外資買超110.74億元。

4.微控制器（MCU）廠盛群19日舉行線上發表會，由於MCU市場仍處在供給緊張狀態，盛群總經理高國棟指出，2022年接單量已經達到整體供給產能的70～80％，預期2022年出貨動能可望以直流無刷馬達（BLDC）、32位元MCU及安防等產品帶動營運持續向上成長。

5.驅動IC廠矽創車用訂單全力衝刺，法人指出，矽創受惠於歐系客戶因應混合動力車、電動車導入面板增加，使矽創開案量大幅成長，預期2022年出貨動能將可望更加強勁，成為推動矽創後續營運成長的主要關鍵。

6.達運19日舉行法說會，董事長蔡國新表示，從2020年到2021上半年，甚至第三季營收，業務面逐步改善，獲利上也有更大幅的增長。公司營運策略除聚焦精密元件及製造服務外，希望在高精密模具及新光學元件上，打出第三隻腳。另外，出售蘇州廠交易將在第四季完成，將認列處分利益。

7.只缺料不缺訂單的網通廠營運亮眼，包括中磊、智邦、智易前三季均繳出歷年最佳的成績，其中中磊並且率先突破300億元關卡，以307.1億元暫居冠。

8.大陸能耗雙控已造成水泥需求減少，市場傳出，水泥價格恐出現反轉、持續攻頂不易，第四季營運將「旺季不旺」。台泥對此表示，目前大陸水泥價格仍維持高檔，至於漲勢是否持續，後續仍要看當地政府的政策是否改變而定。

9.台灣第一大鋁質電解電容器廠立隆電，將兵分多路進行2022年的營運布局，包括蘇州新廠預定2022下半年投產，綠色能源、車用、及工業用電容器訂單無虞，但資訊與家電的電容器訂單，在疫情緩和下，第四季訂單開始緩降。整體而言，立隆電有把握2022年營收可望持續成長，但獲利還要考量大陸電價調漲，及原物料價格上漲而定。

10.儘管大環境仍有長短料、疫情等不確定因素干擾，但隨著美系客戶新產品連發，手機、筆電、平板、耳機等，相關供應鏈出貨持續暢旺，臻鼎-KY、華通均表示，雖然外部挑戰須持續關注，仍看好客戶需求維持強勁，力拚第四季營運更成長的目標。

(時報資訊)