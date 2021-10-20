【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.周二美股三大指數收高，道瓊工業指數漲198.7點或0.56%，為35,457.31點。標普500指數漲33.17點或0.74%，為4,519.63點。那斯達克指數漲107.28點或0.71%，為15,129.09點。

2.Fed主席鮑爾，陷入炒股疑雲。美國政論雜誌《美國瞭望》（The American Prospect）18日（周一）揭露，聯準會（Fed）主席鮑爾在去年10月美股崩跌前夕，拋售數百萬美元股票。由於鮑爾任期明年2月屆滿，此時陷入炒股疑雲，使他的連任之路出現變數。

3.英國最快年底升息，英鎊急漲。根據德意志銀行發布的最新調查指出，美國聯準會（Fed）與歐洲央行（ECB）將維持略傾鴿派貨幣政策一段時間。相較之下，英國央行則可能最先升息。英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）日前釋出迄今最明確暗示，聲稱英國將採取行動以因應不斷攀升的通膨。

4.美前10％富人，掌控近九成美股。根據聯準會（Fed）發布最新數據，美國前10％的富人持有將近九成的美股，此比重創史上最高紀錄，凸顯股市是美國貧富不均差距日益擴大的重要推手。

5.科法斯報告：供應斷鏈，零售業復甦受阻礙。2020年新冠疫情對零售業影響有限，在疫情緩解，受影響嚴重的行業預計也會儘快恢復。然而，科法斯產險集團發出報告表示，社交隔離措施雖對零售業造成衝擊，隨著疫情緩解，零售業預計可逐漸復甦；但由於海運鏈受到打擊，造成供應問題，推升通貨膨脹，使零售業2021年完全復甦造成阻礙，因此，零售業仍舊面臨不確定性。

6.減碳排，窮國要富國再給上兆美元。過去數十年來，西方已開發國家承諾資助開發中國家進行能源轉型並降低碳排量，但這些承諾還沒完全兌現，窮國如今提高合作價碼，要求富國拿出數兆美元，他們才願意配合實現氣候目標。

7.全球氣候投資成長，減速。最新報告顯示，過去兩年全球在氣候變遷計畫的投資雖然有所增加，但仍遠遠未達轉型至低碳經濟、以及將天氣變化影響最小化所需的水準。

8.純網銀N26市值，躍德第二大銀行。德國純網銀N26在最新一輪募資中募得9億美元，將預估市值推向90億美元，超越德國第二大上市銀行德國商業銀行（Commerzbank）。N26創辦人兼執行長塔言索（Maximilian Tayenthal）預告，N26預備在未來12至18個月內上市。

9.英線上借貸公司獲軟銀投資，Zopa進化歐洲新獨角獸。英國線上借貸公司Zopa，透過由軟體銀行主導的財團籌資3億美元，讓公司估值達10億美元，是最新一家成為「獨角獸」的歐洲金融科技公司。獨角獸是指估值10億美元或以上的未上市新創公司。

(時報資訊)