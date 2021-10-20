【時報-盤前掃瞄】技術面：

1.台股前一交易日收漲195.21點，為16900.27點。

2.台股前一交易日成交金額量縮為2653.77億元，5日均量為2689.32億元，10日均量為2827.60億元。

3.5日均線16624.52點，10日均線16579.36點，20日均線16779.97點。

4.5日RSI為66.79，10日RSI為54.78。

5.9日K值為73.39，9日D值為54.79。

6.20日乖離率為0.72。

7.日盛投顧：台股小W底完成，台股有望往上挑戰並突破季線壓力，惟價漲量縮，驚驚漲走勢，後續要補量才易突破季線壓力。10/14 KD出現黃金交叉，周二開口擴大，未出現死亡交叉前仍有高點可期。

8.元富投顧：目前台股短線暫時化解破16000年線的壓力，但上檔16800~17000月線、季線尚未有攻擊量突破，16200~17000區間來回震盪，利用拉回汰弱換強，短線在電子股領軍下，正式突破月線16800反壓，短線補量換手，再挑戰季線17000。

(時報資訊)

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