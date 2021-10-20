【時報記者林資傑台北報導】金管會宣布，鑒於各幣別公債利率水準趨勢與去年差距不大，綜合考量費率穩定性、消費者權益、業者作業成本後，2022年壽險業適用的各幣別新契約責任準備金利率將維持不變，即相同保單的保費將與今年差不多。
保險局每年公布的保單責任準備金利率，意指壽險業簽發保單後提存未來年度責任準備金的適用利率，若利率越低，所需提存的準備金越多，業者為避免虧損會收取較高保費。反之若利率越低，提存準備金則會減少。
目前依據繳費期間差異，新台幣保單的責任準備金利率維持0～1.5％、美元保單0.25～1.75％、澳幣保單0.25～1.75％、歐元保單0～1％、人民幣保單0.75～1.75％。此次拍板決議明年利率維持不變，意味至少至明年上半年，相同保單的保費會和今年差不多。
保險局副局長張玉煇表示，金管會將持續關注市場利率，預計明年間再視情形檢討。同時提醒壽險業者應確實衡酌外在市場利率，選擇合適資產配置，並確實執行資產負債管理，多銷售保障型保險商品提高國人保險保障，穩健公司各項業務經營。
(時報資訊)
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