【時報-台北電】台指期週二上漲181點至16902點。價差方面，台指期正價差縮至1.33點，電子期轉為逆價差-1.01點，金融期逆價差縮至-1.03點。現貨部分，三大法人買超164.46億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加63口至-9447口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少796口至-18206口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2277口至-2615口。

週一美國公布9月工業生產指數，下滑1.3%，創7個月以來的最大降幅，而投資人將持續關注本週的科技股財報週，美股四大指數僅道瓊小幅收低，下跌0.1%，標普500上漲0.3%，那指上漲0.84%、費半上漲0.74%。隨美國科技股走強，台股跳空開高，由電子股領軍，帶領大盤上攻月線，終場上漲1.17%，收16900.67點。權值股來看，台積電回神上漲1.69%，收600元，聯發科同步上漲3.58%，收898元，而外資看好ABF載板需求，欣興、景碩同步亮漲停，南電大漲9.34%，另外鴻海釋出3款原型電動車款，連帶激勵汽車類股，東陽、廣華-KY強漲超過5%。整體來看，本週須密切注意包含特斯拉、IBM、英特爾等財報，並留意大盤能否站穩月線而進一步轉強。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17000點，賣權未平倉最大量集中在16700點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.01升至1.09。VIX指數下跌0.89至19.56。整體選擇權籌碼面偏多。(永豐期貨提供)

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