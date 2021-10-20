【時報-台北電】由於全球晶片持續短缺導致汽車產量下降、衝擊美國製造業，美國最新9月工廠產量創7個月來最大降幅，顯示供應限制正在阻礙經濟成長，進而影響投資信心，拖累周一美股四大指數開低，不過重要科技股即將公布財報，市場信心逐漸恢復，且蘋果發表新款MacBook pro，激勵科技股走高，美股四大指數尾盤反彈上漲、僅道瓊收黑。周二台積電股價重返600元關卡，激勵整體電子股反彈，加權指數開高走高上漲195.21點，終場收在16900.67點，漲幅1.17%，期現貨正價差1.33點。
三大類股漲跌互見，電子上漲1.85%、重掌市場主流，傳產上漲0.22%，金融下跌0.19%。次族群部分，上市電子零組件類股指數較為強勢，上漲3.66%，外資看好ABF載板產業前景，激勵欣興漲停、南電上漲9.34%。水泥類股相對弱勢，下跌1.06%，煤炭上漲影響水泥類股獲利表現，相關類股近期股價弱勢整理。加權指數目前隨著國際股市回升而突破月線壓力，但由於上檔有季線與半年線壓力，且本周三為期權結算日，不過度追價，區間操作為主。
籌碼面部分，外資現貨買超110.9億，期貨淨空單減少796口至18206口，十大交易人與特定法人合計買進471口。周選支撐與壓力區落在16700至17000之間，P/CRatio升至1.09，整體籌碼中性看待。(統一期貨提供)
(時報資訊)
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