由於Delta變種病毒肆虐，導致亞洲部分地區疫情急升，國際貨幣基金組織（IMF）已下調亞洲今年經濟成長預測。
IMF目前預估2021年亞洲經濟將成長6.5％，原本4月估值為7.6％。
它表示，疫情復燃導致亞洲多國採取更嚴格的防疫措施，除了重創服務業外，還迫使部分工廠暫時關閉。這些都抑制亞洲經濟成長前景，即使該區出口需求仍舊強勁。
然而雖然亞洲經濟成長預測遭到下修，IMF指稱亞洲仍是今年全球經濟成長最快的區域。
(時報資訊)
由於Delta變種病毒肆虐，導致亞洲部分地區疫情急升，國際貨幣基金組織（IMF）已下調亞洲今年經濟成長預測。
IMF目前預估2021年亞洲經濟將成長6.5％，原本4月估值為7.6％。
它表示，疫情復燃導致亞洲多國採取更嚴格的防疫措施，除了重創服務業外，還迫使部分工廠暫時關閉。這些都抑制亞洲經濟成長前景，即使該區出口需求仍舊強勁。
然而雖然亞洲經濟成長預測遭到下修，IMF指稱亞洲仍是今年全球經濟成長最快的區域。
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