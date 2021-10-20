美國製藥大廠嬌生19日發布第三季財報，雖然銷售額增長近11％，但仍略低於市場預估。儘管如此它還是調高2021年獲利預測，並且維持全年新冠疫苗銷售目標不變。

嬌生指出，第三季銷售總額為233.4億美元，低於市場預期的237.2億美元。不過扣除一次性項目，嬌生每股盈餘為2.6美元，擊敗市場預期的2.35美元。

此外它還調高2021年獲利預測，表示每股獲利將上調到9.77至9.82美元之間。它並且維持今年度新冠疫苗25億劑銷售目標不變。

嬌生今年稍早因為巴爾的摩藥廠生產的疫苗出現汙染，導致數百萬劑疫苗遭到銷毀，這也使得嬌生的疫苗交付時間因此被迫延誤。

(時報資訊)

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