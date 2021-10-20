近期很多大漲、甚至漲停鎖死的股票，很多都是投信一路加碼的族群，包含ABF載板的景碩、矽智財的智原、導線架的健策等，股價都被投信買到創新高，投信成為台股閃亮的明燈。

而且台股底部可以說是越來越穩，若從籌碼面來看，其實可以更早進場布局，因為「投信」法人偏多的動作是有跡可循的。

台股在中秋連假與雙十連假的前後的大震盪，讓散戶心情大洗三溫暖，但是投信法人從9/29開始到10/14，連續11天進場買超台股，儘管10/1狂跌363點、10/4大跌162點等等，投信依然站在買方，連11天買超絕對不是一個後勢看空的訊號。

所以若有提早發現，投信過了9月季底還在買，一路買到10月中，那代表國內投信不看淡行情，而且法人要進場，也會優先買最穩最有機會表現的族群，所以ABF載板、矽智財、車用相關的電子股，投信動作都相對外資更積極。

因此，筆者認為目前台股第四季的行情絕對可以偏多期待，今天投信又加碼14.9億元，儘管之前的台股量能與低迷的氣氛，讓指數猶如在1萬點，但是這幾個交易日台股回穩後，多頭氣勢逐漸明朗，投信法人已經規劃好第四季的走勢，筆者認為可以多多借鏡投信操作標的，應該會有不錯的獲利空間！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(時報資訊)

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