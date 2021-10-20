經濟部「2021台灣-東協、印度投資策略線上博覽會」昨日登場，經濟部政務次長陳正祺於致詞時指出，東協及印度受惠於人口紅利、優越的地理位置、靈活的製造能力與快速成長的經濟與市場需求，逐漸成為全球產業鏈轉移的重要戰略區域及主力消費市場。今年1-8月台灣對新南向國家投資金額計53.5億美元，較去年同期大幅增加197％。
陳正祺強調，台商海外投資布局是企業製造量能與競爭力的延伸，除帶動台灣經濟發展，也成為全球供應鏈重要一環，今年1-8月台灣對新南向國家如馬來西亞、泰國、印度、越南等國投資均大幅成長，顯見在疫情下台灣廠商海外投資布局的腳步仍未停歇。經濟部將持續與新南向國家洽簽或更新投資保障協定，維護台商投資權益，深化與各國投資夥伴關係。
工研院產業科技國際策略發展所副所長張超群表示，從2018年開始因應美中貿易爭端，東協及印度成為台商移轉生產基地的主要選擇。據工研院產科國際所調查，超過40％的台灣企業已經透過包括設立生產基地、營運據點或代理商等形式布局新南向國家，以電腦與周邊設備、電子零組件及生技醫療等產業為主。
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超則提醒台商在面對貿易戰、科技戰以及疫情所造成的斷鏈、短鏈、分鏈及碎鏈，需要更靈活堅韌的彈性應變，也需更加關注企業社會責任、綠能環保及數位轉型等議題。此外，企業必須在匯率和投融資的資金管理風險，以及貧富差距擴大下所衍生的稅負或勞資關係的管理上預作準備。
張超群表示，在疫情重創全球經濟下，各國能否有效控管疫情將成為影響經濟復甦的關鍵因素。東協及印度的產業重點，多集中在強化製造業、加速數位轉型、發展電動車及加強基礎建設等面向，建議企業可參考各國政策發展方向，選擇適合的策略布局。
(時報資訊)
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