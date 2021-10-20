台灣將於2025年邁入超高齡社會，銀行看準養老信託商機，安養信託商品推陳出新，繼國泰世華喊出簽約金「千元有找」，永豐銀也加入戰局，端出簽約金最低下殺5折優惠，且在執行撥付、投資前，不再收取任何信託管理費，藉此鼓勵民眾及早規畫未來。

高齡化社會來臨，銀髮族財務規畫成為金融業兵家必爭之地，過往最常見的是商業型的以房養老貸款業務，承辦以公股行庫居多，這幾年開始流行搭配安養信託商品，由銀行每月給付養老金，可撥入個人戶頭自行運用。

以國泰世華銀行為例，今年7月推出「微型安養信託」商品，相較於一般信託簽約費動輒數千元，國泰世華僅需999元，民眾可採預先辦理，不必當下就開始將資產交付信託，具有可預辦、無門檻、簽約費低三大特色。

國泰世華銀行信託部協理趙子仁表示，信託就像是幫老本再多上一道鎖，只有達到和銀行約定的條件時，鎖才能被打開，可有效避免高齡金融詐騙或親人私自挪用，微型安養信託服務推出後，不少晚輩都前來諮詢。

永豐銀認為，台灣的屆退族、退休族、頂客族及單身族等人數逐年增加，安養信託服務未來將更廣泛被接受，鼓勵透過事前約定，確保個人遭遇意外或年邁導致失能、失智等狀況時，可獲得財產管理、高齡照護、醫療給付與獨立金流管理等全方位保障。

永豐銀採取以年齡區分的計費方式，如55歲以上有簽約金5折，還有信託管理費折扣，其他客戶也有8折，透過價格誘因，鼓勵預先設定將個人的台外幣資產或基金贖回款，於約定條件成立時撥入信託專戶，確保專款專用。

(時報資訊)