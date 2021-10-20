台灣將於2025年邁入超高齡社會，銀行看準養老信託商機，安養信託商品推陳出新，繼國泰世華喊出簽約金「千元有找」，永豐銀也加入戰局，端出簽約金最低下殺5折優惠，且在執行撥付、投資前，不再收取任何信託管理費，藉此鼓勵民眾及早規畫未來。
高齡化社會來臨，銀髮族財務規畫成為金融業兵家必爭之地，過往最常見的是商業型的以房養老貸款業務，承辦以公股行庫居多，這幾年開始流行搭配安養信託商品，由銀行每月給付養老金，可撥入個人戶頭自行運用。
以國泰世華銀行為例，今年7月推出「微型安養信託」商品，相較於一般信託簽約費動輒數千元，國泰世華僅需999元，民眾可採預先辦理，不必當下就開始將資產交付信託，具有可預辦、無門檻、簽約費低三大特色。
國泰世華銀行信託部協理趙子仁表示，信託就像是幫老本再多上一道鎖，只有達到和銀行約定的條件時，鎖才能被打開，可有效避免高齡金融詐騙或親人私自挪用，微型安養信託服務推出後，不少晚輩都前來諮詢。
永豐銀認為，台灣的屆退族、退休族、頂客族及單身族等人數逐年增加，安養信託服務未來將更廣泛被接受，鼓勵透過事前約定，確保個人遭遇意外或年邁導致失能、失智等狀況時，可獲得財產管理、高齡照護、醫療給付與獨立金流管理等全方位保障。
永豐銀採取以年齡區分的計費方式，如55歲以上有簽約金5折，還有信託管理費折扣，其他客戶也有8折，透過價格誘因，鼓勵預先設定將個人的台外幣資產或基金贖回款，於約定條件成立時撥入信託專戶，確保專款專用。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：