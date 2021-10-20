買房大不易，為房貸努力的中壯年民眾，若是不幸身故或發生意外，家人可能頓失安身立命之所，台新人壽推出「台新人壽福氣滿屋定期保險」為房貸族提供全面性升級的保障，並提供意外傷害身故關懷保險金；「台新人壽樂活滿屋定期保險」更加強了癌症保障，協助民眾布建家庭「房」護網。
根據聯徵中心統計，今年第2季申辦房貸年齡層中，主力為35至40歲的族群，較10年前同期晚了5年，平均房貸金額為835萬。然而依壽險公會最新統計，2020年國人平均每人身故給付僅190萬元，若貸款人發生事故，保障遠低於房貸的負擔。
台新人壽董事長蔡康指出，台新人壽福氣滿屋定期保險和台新人壽樂活滿屋定期保險，保障功能齊全，可選擇平準型和遞減型的保障類型，及躉繳和分期繳的繳費年期，並提供房貸族專屬訂做的風險移轉專戶，可依其資金需求選擇投保金額、保障年期、繳費年期，獲得升級的保障及加強的癌症防護。
台新人壽福氣滿屋定期保險和台新人壽樂活滿屋定期保險，涵蓋意外或疾病導致身故、特定意外傷害身故、海外意外傷害身故、大眾運輸工具意外傷害身故、重大燒燙傷、意外或疾病導致完全失能、意外導致第1至第11級失能等保障，並提供意外傷害身故關懷保險金。
值得一提的是，民眾可自由附加「台新人壽房屋貸款債權債務範圍內受益人指定及其處分權批註條款」，身故保險金優先清償要保人對金融機構與本壽險專案貸款，清償後若有餘額，將給付予主契約所約定之受益人，讓要保人的家人在艱困的時刻，能先領取一筆救急紓困金，舒緩其遭逢變故的心理與經濟壓力。
蔡康強調，自有房產帶給人安定感，而保險保障可帶給人們安全感；人生無常，旦夕禍福，在購置房產時，若能做好房貸保險，轉移無可預測的意外和疾病風險，將是留給最愛的家人最實質的照顧，讓愛持續下去。
(時報資訊)
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