網路攻擊無所不在，不論企業或客戶皆人心惶惶，擔心個人資料遭到侵害；科技供應商思科昨公布《中小企業網路安全報告》調查顯示，包含台灣在內的亞太區中小企業正暴露在網路安全威脅下，以台灣市場為例，6成受訪中小企業表態，過去1年曾遭到網路攻擊，網路攻擊最多的類型是客戶資訊遭盜用，落入惡意行為者手中。
面對網路攻擊，台灣中小企業並不會坐以待斃，而是積極提出相應對策，例如進行演習，改善網路安全準備等；不過，道高一尺、魔高一丈，這些攻擊對企業產生實質的影響，有27％台灣受訪的中小企業指出，網路攻擊令公司業務損失超過50萬美元，其中2％表示損失超過100萬美元。
這次《中小企業網路安全報告》以獨立雙盲問卷形式進行，訪問了亞太區14個市場、逾3700名負責網路安全的商業及IT主管，結果顯示，台灣中小企業曾遭受駭客以各種方法嘗試入侵系統，在可以複選的情況下，惡意軟體攻擊以84％居首，74％曾遭網路釣魚攻擊。
思科大中華區資深副總裁暨台灣總經理陳志惟表示，台灣中小企業長期以來擔當經濟命脈的重責大任，任何潛在的危機，都可能引發意想不到的後果，安全的網路使用環境，才有助整體經濟發展。
其實，不僅中小企業遭逢網路攻擊，台灣大型科技業也有資安危機；宏碁近日內兩度遭駭，印度、台灣伺服器接連被同國際駭客組織盯上；宏碁偵測到異常後已立即啟動資安應變程序，並通報執法機關，雖然駭客未涉及客戶資料，但也凸顯大型企業也面臨屢遭攻擊的風險。
(時報資訊)
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