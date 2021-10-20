隨著物價上漲，綜所稅申報的免稅額、課稅級距與標準扣除額、部分特別扣除額都會調整。會計師計算，調整後年收入在42.2萬以下的單身社會新鮮人、84.4萬以下的雙薪頂客族以及有2個學齡前幼兒者4口之家，收入在126.8萬元以下者，都可以不用繳稅，預計2022年上路、2023年繳稅適用。
依據《所得稅法》，物價上漲指數（CPI）距離上次調整年度累計上漲達3％以上時，綜所稅的免稅額、課稅級距、標準扣除額、薪資所得額及身心障礙特別扣除額都會調整。綜所稅的免稅額、課稅級距上次調整是2017年，如今累計CPI漲幅已經達到4.03％；所以免稅額將從8.8萬元增加到9.2萬元、課稅級距也從54萬、121萬、242萬及453萬元，調高到56萬、126萬、252萬及471萬元。
標準扣除額與薪資特別扣除額則是2018年調整，累計CPI上漲達3.21％，依此來看，標準扣除額可從12萬元提高到12.4萬元（有配偶者可達到24.8萬元）、薪資和身心障礙扣除額可從20萬提高到20.6萬元。
會計師表示，如果依照目前調整幅度來看，單身者可享有的免稅額9.2萬元、標準扣除額12.4萬元、薪資扣除額20.6萬計算，收入只要42.2萬以下，就可以免繳稅；相較於現行40.8萬元（8.8萬+12萬+20萬）多了1.4萬元的空間。
雙薪頂客族收入只要收入在84.4萬元（免稅額18.4萬、標準扣除額24.8萬、薪資41.2萬）就可以免繳稅；也較現行多了2.8萬元的空間。
4口之家、育有2個5歲以下的小孩，總收入只要在126.8萬元（免稅額36.8萬+標準扣除額24.8萬+薪資扣除額41.2萬+幼兒學前特別扣除額24萬）相較於現行的123.2萬元，增加了3.6萬元。
(時報資訊)
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