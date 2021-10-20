台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），行政院政務委員鄧振中表示成功機率高，但遭日本台灣交流協會回應不能這麼樂觀；另方面，日本首相也強調「廢水排放不能推遲」。對此，行政院長蘇貞昌昨天表示，政府會極力爭取促成加入CPTPP，但對於國人健康、產業安全、國家安全，也一定會嚴格把關。
台灣申請加入CPTPP，有學者研判，日本福島五縣市產品禁令及「中國大陸因素」是眼前的難題。對此，鄧振中強調，台灣申請加入CPTPP，日本會幫大忙，台灣成功機率很高；但日本台灣交流協會首席副代表星野光明回應，台灣入會難度極高，鄧振中的說法過於樂觀。此外，由於日本新首相岸田文雄重申「核廢水排放不能推遲」，更讓台灣申請加入CPTPP出現更多難題。
蘇貞昌昨在立院備詢時說，台灣是以外貿為主的國家，任何有助於國人外貿的事、有利的組織，政府都會極力爭取促成，但對於國人的健康、產業的安全、國家的安全，政府也一定會嚴格把關。
核廢水排放 台日立場添變數
外交部發言人歐江安則強調，我國向CPTPP提出申請後，日本政府就公開表達歡迎我國加入的立場；日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信也說，台灣與日本共享自由、民主、人權、法治等核心價值，且具緊密經貿關係，是極為重要的夥伴，歡迎台灣提出申請，日本將以戰略觀點與國民理解為基礎作出對應。她說，對於日本政府公開歡迎台灣加入，我國政府表示誠摯感謝。
國民黨立委賴士葆質詢時則表示，日本首相將在2023年排放核廢水，中國大陸、韓國已強烈抗議，台灣卻軟趴趴的交給行政院發言人回應，「院長，我做球給你，這是中華民國國會殿堂，你就用這機會對這事情強烈表態。」
蘇貞昌表示，台灣對任何汙染地球的事都非常重視，若有任何違反環境汙染的事情我們都不能接受。賴士葆追問「所以你反對日本排放核廢水？」蘇回應，「我說了，我們對於任何汙染都不接受」，「我們反對海洋汙染」。
龔明鑫解讀 星野光明是好意
對於星野光明看法，國發會主委龔明鑫表示，私下跟星野光明很熟、常常見面，他的說法應出於「好意」。龔明鑫指出，感謝很多國際友人協助台灣加入國際經貿組織，星野光明曾告訴他，派駐台灣最主要的工作，是協助台灣加入CPTPP，說老實話，很感謝也很感動。
我國仍禁止日本福島五縣市食品進口，龔明鑫表示，對食品仍秉持要符合國人健康、國際規範、科學數據等三大原則，將以這三原則持續與日本討論。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：