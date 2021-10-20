台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），行政院政務委員鄧振中表示成功機率高，但遭日本台灣交流協會回應不能這麼樂觀；另方面，日本首相也強調「廢水排放不能推遲」。對此，行政院長蘇貞昌昨天表示，政府會極力爭取促成加入CPTPP，但對於國人健康、產業安全、國家安全，也一定會嚴格把關。

台灣申請加入CPTPP，有學者研判，日本福島五縣市產品禁令及「中國大陸因素」是眼前的難題。對此，鄧振中強調，台灣申請加入CPTPP，日本會幫大忙，台灣成功機率很高；但日本台灣交流協會首席副代表星野光明回應，台灣入會難度極高，鄧振中的說法過於樂觀。此外，由於日本新首相岸田文雄重申「核廢水排放不能推遲」，更讓台灣申請加入CPTPP出現更多難題。

蘇貞昌昨在立院備詢時說，台灣是以外貿為主的國家，任何有助於國人外貿的事、有利的組織，政府都會極力爭取促成，但對於國人的健康、產業的安全、國家的安全，政府也一定會嚴格把關。

核廢水排放 台日立場添變數

外交部發言人歐江安則強調，我國向CPTPP提出申請後，日本政府就公開表達歡迎我國加入的立場；日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信也說，台灣與日本共享自由、民主、人權、法治等核心價值，且具緊密經貿關係，是極為重要的夥伴，歡迎台灣提出申請，日本將以戰略觀點與國民理解為基礎作出對應。她說，對於日本政府公開歡迎台灣加入，我國政府表示誠摯感謝。

國民黨立委賴士葆質詢時則表示，日本首相將在2023年排放核廢水，中國大陸、韓國已強烈抗議，台灣卻軟趴趴的交給行政院發言人回應，「院長，我做球給你，這是中華民國國會殿堂，你就用這機會對這事情強烈表態。」

蘇貞昌表示，台灣對任何汙染地球的事都非常重視，若有任何違反環境汙染的事情我們都不能接受。賴士葆追問「所以你反對日本排放核廢水？」蘇回應，「我說了，我們對於任何汙染都不接受」，「我們反對海洋汙染」。

龔明鑫解讀 星野光明是好意

對於星野光明看法，國發會主委龔明鑫表示，私下跟星野光明很熟、常常見面，他的說法應出於「好意」。龔明鑫指出，感謝很多國際友人協助台灣加入國際經貿組織，星野光明曾告訴他，派駐台灣最主要的工作，是協助台灣加入CPTPP，說老實話，很感謝也很感動。

我國仍禁止日本福島五縣市食品進口，龔明鑫表示，對食品仍秉持要符合國人健康、國際規範、科學數據等三大原則，將以這三原則持續與日本討論。

(時報資訊)