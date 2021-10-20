根據國發會人口推估，台灣人口總數於2019年達到高峰後即開始下滑，加上平均餘命變長，2025年台灣將進入超高齡社會，老年人口占比超過20％，並預估至2040年，也就是再過20年後台灣約有670萬的老年人口，平均每10個人就有3位年長者。
為因應平均餘命變長、退休準備不足，中國人壽攜手彰化銀行重磅推出「中國人壽彰彰美利美元利率變動型終身壽險」，協助民眾超前部署保障規劃，提早預約「享退」人生。
民眾從「想退」變「享退」，保障面與健康面都需要提前布局，才能樂享退休生活。在健康面除養成規律運動、定期健康檢查的習慣外，更要留意長期位居國人十大死因之首的癌症，其中，以有安靜殺手之稱的肺癌（氣管、支氣管及肺惡性腫瘤）更讓民眾聞「癌」色變。
肺癌死亡率高居所有癌症首位，而近10年罹患肺癌人數成長更高達44％（不含原位癌）。因此「中國人壽彰彰美利美元利率變動型終身壽險 」的推出，結合資產配置、壽險保障，並加入氣管、支氣管及肺惡性腫瘤的癌症保障，讓守護再升級，藉由三大特點滿足民眾需求，打造安心樂退的有品質生活。
「中國人壽彰彰美利美元利率變動型終身壽險」，繳費年期2年，保障終身，透過美元收付讓資產配置更多元，並提供多種保險費費率折減註5，最高可折減3％。本商品還有機會享有以宣告利率（110年10月本商品宣告利率為3.2％，未來實際宣告利率以中國人壽公告為主）為基礎計算增值回饋分享金（非保證給付項目），並提供初次罹患特定癌症保險金，讓保障更周全完善。
中國人壽提醒，因應後疫情時代，民眾可以善用「中國人壽彰彰美利美元利率變動型終身壽險」，同時補足壽險保障與特定癌症的風險缺口，讓更完善的守護網充足人生下半場，享受樂退人生。
(時報資訊)
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